الأميرة شارلوت تُربك المصورين في جنازة جدتها... فهل انفجرت بالبكاء؟ (صورة)

انتشرت صورة للأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام ظهرت فيها وكأنّها "تنفجر من البكاء" بعد انتهاء القداس الإلهي.

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LBCI News Lebanon

انتشرت صورة للأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام، التُقطت بعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي أقيمت في وستمنستر آبي الاثنين، ظهرت فيها وكأنّها "تنفجر من البكاء" بعد انتهاء القداس الإلهي.

وكانت الأميرة الصغيرة، البالغة من العمر 7 سنوات، تقف في "ويلينغتون آرتش" أو Wellington Arch إلى جانب والدتها أميرة ويلز كايت ميدلتون وشقيقها الأمير جورج عندما وثقت كاميرات المصورين اللحظة الّتي وضعت فيها يدها على وجهها.

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ومن جهة أخرى، فتشير سلسلة من الصور الّتي تم التقاطها بعد مراسم الدفن إلى أن الأميرة لم تكن تبكي، وربما كانت تسمح شيئاً عن وجهها أو تحمي نفسها من الشمس.

وفي الواقع، تبدو شارلوت شجاعة للغاية في مقطع فيديو تم التقاطه في "ويلينغتون آرتش"، كانت تقف فيه إلى جانب شقيقها الأكبر جورج، الّذي طُلب منه الانحناء أمام نعش جدته.

ويُذكر أن شارلوت وجورج انضما إلى والديهما في موكب الجنازة في كنيسة وستمنستر. وسار الطفلان جنبًا إلى جنب مع والديهما في بداية الحدث الضخم. وكان من المقرر في البداية أن يتبعا والديهما، قبل عمهما وخالتهما دوق ودوقة ساسكس.

وبالتالي، فلم يشارك شقيقهما الأصغر، الأمير لويس، في الحفل التاريخي، ومن المرجح أنه يُعتبر "أصغر من أن يحضر".