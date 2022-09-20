لتوفير نمط حياة لائق... دبي تصدر بطاقة "إسعاد" لكبار السن وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود

تعمل إمارة دبي على إصدار بطاقة "إسعاد" المُخصصة لكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس., رئيس, الدولة, رئيس, نائب, مكتوم, آل, راشد, بن, محمد, الشيخ, الفنادق, الترفيهية, المنتزهات, التجارية, المحلات, المطاعم, الإسكان, التعليم, الصحة, قطاع, الخصومات, الدخل المحدود, ذوي, الهمم, أصحاب, المتقاعدين, السن, لكبار, المخصصة, إسعاد, بطاقة, إصدار, العربية, الإمارات, دولة, دبي,إمارة,تعمل إمارة دبي على إصدار بطاقة "إسعاد" المُخصصة لكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

LBCI News Lebanon

أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية إصدار بطاقة "إسعاد" المُخصصة لكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المقدم لهذه الفئات الاجتماعية، حيث شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العسكرية المحلية في دبي، وصندوق تقاعد أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دبي وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ستتواصل مع المستفيدين المحددين وستبدأ في إصدار البطاقات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

الإعلان

وتوفر بطاقة الامتياز، التي تم إنشاؤها في عام 2017 من قبل شرطة دبي، مزايا واسعة لحامليها مثل الخصومات في قطاع الصحة والتعليم والإسكان والمطاعم والمحلات التجارية والمنتزهات الترفيهية والفنادق وغيرها.

وتمتد الخصومات أيضًا إلى أكثر من 7200 علامة تجارية وشركة في الإمارات العربية المتحدة و92 دولة حول العالم.

وتعكس هذه الخطوة أيضًا رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتقديم الدعم الأمثل لتحسين حياة المواطنين، من خلال توفير نمط حياة لائق لجميع أفراد المجتمع.