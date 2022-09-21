"بتهمة إثارة الفتنة"... اعتقال عازف هارمونيكا في هونغ كونغ لعزفه النشيد الوطني البريطاني

ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية الثلاثاء أن أحد سكان هونغ كونغ أوقف بتهمة "إثارة الفتنة"، بعدما عزف النشيد الوطني البريطاني على آلة هارمونيكا للجماهير المحتشدة خارج القنصلية البريطانية أثناء جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

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وفي التفاصيل، فقد تجمع المئات خارج القنصلية ليل الإثنين لمتابعة مراسم التشييع على هواتفهم وإضاءة الشموع ووضع الزهور.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد بدأ الرجل المذكور، البالغ من العمر 43 عاما، العزف على الآلة وعزف النشيد البريطاني و"المجد لهونغ كونغ" وهي أغنية لاقت رواجا خلال الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية قبل ثلاث سنوات.

وانتظر الآلاف من سكان هونغ كونغ في طوابير طويلة أمام القنصلية البريطانية الأسبوع الماضي للتوقيع على كتاب التعازي للملكة التي توفيت في الثامن من أيلول، بعد حكم دام 70 عاما.

والجدير بالذكر أن هونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية لأكثر من 150 عاما، ورغم إعادتها للصين في عام 1997، إلا أن هذا التراث لا يزال قائماً من خلال أسماء الشوارع واستخدام اللغة الإنكليزية في كل مكان حتى في النظام القضائي.