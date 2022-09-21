تجربة مرعبة في نيويورك... أخرج فأساً من حقيبته لتهديد زبائن مطعم! (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على رجل في نيويورك الجمعة بتهمة "تهديد" الزبائن في مطعم ماكدونالدز بعدما أخرج فأساً صغيراً من حقيبته.

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LBCI News Lebanon

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل في مدينة نيويورك الجمعة بتهمة "تهديد" الزبائن في مطعم ماكدونالدز بعدما أخرج فأساً صغيراً من حقيبته.

وبحسب المعلومات، فقد تم نشر مقطع فيديو مصور للحادث على تيك توك، إلا أنه تم حذفه ومن ثمّ أًعيد نشره وتداوله على تويتر، حيث أظهر دقيقتين من الحادث بين الرجل وعدد من الزبائن.

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ويُصوّر الفيديو، الّذي حصد أكثر من 14 مليون مشاهدة، شجاراً حاداً بين الرجل والزبائن الّذين انتابهم الشعور بالرعب، فضلاً عن تدميره الممتلكات في مطعم ماكدونالدز الواقع في مانهاتن.

ويبدو أن الرجل الذي ظهر في الفيديو نزع حقيبته وسحب على ما يبدو أنه فأس صغير. ثم بدأ بتحطيم طاولة حاجز زجاجي. كما اقترب من الزبائن حاملاً سلاحه الفتاك.

وفي نهاية الفيديو، شوهد مايكل بالاسيوس، 31 عامًا، وهو يُغادر المكان بدراجته النارية.

وبدورها، قالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.