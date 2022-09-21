في ايرلندا... إنقاذ امرأة ابتلعت 55 بطارية!

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أنقذ أطباء في مستشفى جامعة سانت فينسينت في دبلن بايرلندا امرأة تبلغ من العمر 66 عاماً ابتلعت 55 بطارية محاولةً إيذاء نفسها وربما الانتحار.وفي التّفاصيل، فلاحظ الأطباء أنّ البطاريات لا تعيق عمل الجهاز الهضمي إذ نجحت 5 بطاريات فقط بالمرور والخروج من الجسم، في حين استقرت 46 بطارية في المعدة.وقد خضعت المرأة لعملية جراحية لشق البطن، وقام الأطباء بتجويفه لسحب البطاريات، وتكلّلت العملية بالنجاح.وأشار الأطباء إلى أنّها المرّة الأولى التي يتم فيها ابتلاع هذا العدد من البطاريات، إذ معظم حالات ابتلاع البطاريات تكون عن بطاريات صغيرة يبتلعها غالباً الأطفال.