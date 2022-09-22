230 حوتا طيارا جنحت إلى شواطئ أستراليا ونصفها نفق على الأرجح

عُثر الأربعاء على نحو 230 حوتاً طياراً جنحت إلى الساحل الغربي لتاسمانيا، فيما أشار مسؤولون أستراليون إلى أنّ نصف هذه الحيتان فقط تبدو على قيد الحياة.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الولاية إن "مجموعة تضم نحو 230 حوتاً جنحت قرب ميناء ماكواري"، مضيفةً "يبدو أن نصف هذه الحيوانات لا تزال حيّة".

وأظهرت لقطات جوية مشهداً مروعاً لعشرات من هذه الثدييات السوداء منتشرة على امتداد شاطئ واسع.

وشهدت المنطقة قبل نحو عامين جنوحاً جماعياً لنحو 500 حوت طيار، نفق معظمها ولم ينج سوى نحو مئة منها.

ولم تتضح بعد أسباب الجنوح الجماعي.

وبحسب الباحثين، فإن هذه الحيوانات قد تكون ضلت طريقها في المياه لدى اقترابها كثيرا من السواحل.

وبما أنّ الحيتان الطيارة تُعتبر حيوانات اجتماعية قد تتبع تلك التي تضل طريقها وتتعرض بذلك للخطر.

وأكد المسؤولون أنّ خبراء في حفظ البيئة البحرية وموظفين مزودين بمعدات إنقاذ الحيتان توجهوا إلى موقع الجنوح.