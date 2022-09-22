طفل يتعرّض للتعذيب... فيديو يثير الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

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اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان إجراءات قانونية بشأن مقطع فيديو متداول وثق تعرّض طفل للتعذيب على يد أحد أقاربه.ونشرت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بياناً لفتت من خلاله الى أنها تابعت محتوى الفيديو، وعليه اتخذت الإجراءات الفورية بشأنه وأوقفت الأشخاص المتسببين بإيذاء الطفل.وأشار البيان الى أن الطفل في وضع آمن ومستقر، وأن حالته الصحية تحسّنت.يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بفيديو أظهر تعرض طفل، عمره سنة تقريباً، لحروق وإصابات نتيجة التعذيب، ولفتت بعض المعلومات الى أن والدته هي من تقوم بتعذيبه، وذلك انتقاماً من والده الذي طلقها.وقد أثار هذا الفيديو غضباً شديداً بين العمانينن الذين طالبوا بإيقاع أقصى العقوبة على المعتدين عليه.