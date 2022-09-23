وزيرة سويسرية تثير الجدل... نصحت بـ"الاستحمام الجماعي" لتوفير الطاقة

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أثارت وزيرة البيئة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، الجدل بعدما أوصت باتخاذ تدابير لخفض استهلاك الطاقة، من بينها الاستحمام الجماعي بدلاً من الافرادي.ومن خلال هذه التدابير التي عرّضتها للكثير من الانتقادات، تهدف سوماروغا الى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 بالمئة هذا الشتاء لتجنب مخاطر انقطاع التيار الكهربائي.وشملت التّدابير الأخرى التي اقترحتها الوزيرة إيقاف تشغيل الكمبيوتر عندما لا يكون المواطنون بحاجة إليه وإطفاء الأنوار واستخدام الدراجات الهوائية...وبعدما واجهت سوماروغا تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت عن صمتها وأوضحت أنّ نصيحتها كانت موجّهة للفئة العمرية الصغيرة والشابة إذ إنّ الاستحمام الجماعي لا يعدّ مناسباً للجميع بعد عمر معيّن.ويُشار إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي تقترح السلطات السويسرية الاستحمام الجماعي لتوفير الطاقة. ففي العام 1985، دعا مكتب الطاقة الفيدرالي إلى هذا الاجراء تحت عنوان "إهدار أقل ومتعة مزدوجة."