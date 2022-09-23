حرقت فستان زفافها في مقطع فيديو... هكذا احتفلت مصرية بطلاقها

انتشر فيديو لسيدة مصرية احتفلت بطلاقها من زوجها بطريقة فريدة من نوعها.

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في نطاق مصر لسيدة احتفلت بطلاقها من زوجها بطريقة فريدة من نوعها.

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، الّذي يُظهر هبة مبروك وهي تحتفل بطلاقها بعد ثلاث سنوات من الزواج، من خلال حرق فستان زفافها في منطقة صحراوية.

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ووفقاً لقناة "العربية"، فتحدثت مبروك عن تجربتها قائلةً إنها تزوجت عندما كان عمرها 22 عاما، وأنجبت طفلا من زوجها السابق.

وخلال فترة الزواج، اكتشفت هبة مبروك اختلاف طباع زوجها وخيانته لها، وذلك بعد تفتيش هاتفه الجوال ومواجهته بالوقائع والأدلة التي تحصلت عليها، ما جعلها تتخذ قرارها بالانفصال والاحتفال بطلاقها.

وقالت: "حرقت ذكرياتي وفستان زفافي.. بداية جديدة بإذن الله".

وأدّت هذه الواقعة إلى تفاوت الآراء والتعليقات ما بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.