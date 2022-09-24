حاول الانتحار في بث مباشر... وهذا ما حصل!

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تمكّنت الأجهزة الأمنية في مصر من إنقاذ شاب مصري من الموت خلال محاولته الانتحار على فيسبوك.وفي التفاصيل، فقد حاول شاب مصري في ساعة مبكرة من صباح السبت الانتحار، إذ صوّر نفسه في بث مباشر على فيسبوك، وقال إنه سيقتل نفسه شنقاً بسبب ما اعتبره "سوء معاملة والديه له".وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت من خلاله ملابسات الحادث، ولفتت الى أن أجهزة الأمن تمكّنت من تحديد محل سكن الشاب واستطاعت إنقاذه قبل الانتحار.وبحسب البيان، فقد كشف الشاب أنه "يمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين والديه ورغبة والده في طرده هو وزوجته من المنزل".وأكدت الشرطة المصرية أن والد الشاب كشف أن سبب رغبته في طرد نجله وزوجته من منزل العائلة يعود الى تعديه عليه بالسب.