نسيت الهاتف في المنزل... فاكتشف زوجها خيانتها!

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قضت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات بتغريم زوجة مبلغ 2700 دولار، وإلغاء حكم ببراءتها من تهمة الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقد قرّرت المحكمة مصادرة هاتف الزوجة ومحو البيانات الخاصة بموضوع القضية، علما أن زوجها كان قد وجه لها تهمة الخيانة بشكل رسمي.وفي التفاصيل، فقد سبق وتقدّم الزوج ببلاغ إلكتروني للجهات الرسمية، اتهم فيه زوجته بإقامة علاقات غير شرعية مع رجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب المعلومات، فقد كشف محامي الزوج أن الأخير قد عثر على محادثات بين زوجته وأشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية عبر تطبيقات تواصل اجتماعي. وقال الزوج إن زوجته تتواصل معهم برسائل تحض على الفسق والفجور.ولفتت التقارير الى أن الزوج قد اكتشف الأمر بعدما نسيت زوجته هاتفها في المنزل، إثر هروبها منه وطلب الطلاق.وسبق وقضت محكمة جنح الفجيرة ببراءة المتهمة وذكرت أن الاتهام المسند إليها غير ثابت في حقها، لخلو الأوراق من دليل يقيني يقنع المحكمة، ولم ترتض النيابة العامة والمجني عليه بهذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف.يذكر أن الزوجة أنكرت الاتهامات الموجهة لها، وقالت إن "العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها لا تزال مستمرة، إلا أن هناك قضية أحوال شخصية في المحكمة بينهما"، وادعت بأن الهاتف المضبوط لا يعود لها.وأصدرت محكمة استئناف الفجيرة حكما بإلغاء حكم البراءة للزوجة لأسباب عدة، جاء من ضمنها رداً على وكيل المتهمة من إنكار الأخيرة أن الهاتف يعود لها، والشاكي على علم بالهاتف الذي تستعمله زوجته ولا يعقل أن يفتري عليها بهذه التهمة ويلفق كل هذه الصور والمحادثات وهي تمثل عرضه وشرفه وأم أولاده، إضافة الى أن أحد أبنائها قد أكّد أن الهاتف يعود لوالدته.