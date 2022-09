سيدة تستخدم طريقة مبتكرة لتقديم طلب عمل... أرسلت سيرتها الذاتية على قالب حلوى!

الإعلان

استخدمت امرأة في الولايات المتحدة طريقة مبتكرة لإرسال سيرتها الذاتية إلى الشركة التي كانت تقدم طلباً للعمل بها، إذ طبعتها على قالب حلوى.وكشفت كارلي بافليناك بلاكبيرن من خلال منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن كيف تقدمت بطلب للحصول على وظيفة في شركة نايكي، ونشرت صورة للكعكة التي طبعت سيرتها الذاتية عليها.وقالت المرأة في المنشور: "قبل أسبوعين، أرسلت سيرتي الذاتية على قالب حلوى إلى شركة نايكي نعم، سيرة ذاتية صالحة على ظهر قالب حلوى". ولفتت الى أن الشركة كانت تنظم حينها احتفالا بمناسبة ما يعرف بـ Just Do It day، موضحة أن نايكي لا تقوم بالتظيف حالياً لأي منصب.وأشارت المرأة الى أنها فعلت هذه الخطوة لأنها أرادت فقط إخبارهم عنها. وأضافت: "وهل من وسيلة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة".يذكر أن السيدة بلاكبيرن طلبت القالب من متجر، وأرسلته عبر خدمة التوصيل مع سيدة سلّمته للشخص المناسب في الشركة.