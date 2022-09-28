بسبب "الرموش الاصطناعية"... عروس مهددة بخطر "العمى" في يوم زفافها (صور)

أفاد موقع "ديلي ميل" البريطاني بأن عروساً أميركية تعرّضت لحادثٍ مروع في يوم زفافها، إذ تسببت الرموش الإصطناعية بخطر إصابتها بالعمى.
وفي التفاصيل، فقد قررت أليكسيس ثيريوت، 33 عامًا، من مقاطعة إلكارت بولاية إنديانا الأميركية، تركيب رموش اصطناعية لدى خبيرة تجميل، قبل يومين فقط من يوم زفافها، لتظهر بإطلالة جميلة ولتُسرّع استعداداتها قبل الحفل.
وتذكرت أليكسيس، وهي أم لأربعة أطفال، تفاصيل الواقعة قائلةً: "وضعت خبيرة التجميل شريطاً لاصقاً على خطّ الرموش السفلي لمنع الجفون من الالتصاق مع الرموش. وما إن وضعت الشريط حتّى شعرت بإحساسٍ مزعج".
وتابعت "عندما عبّرت لها عن الألم الّذي شعرتُ به، ردّت قائلةً: "ربما تكون عيناك حساستين"، لكني شعرت بألم "لا يُطاق" في عيني".
وبعد مغادرة صالون التجميل، ازداد الشعور بالألم لدى أليكسيس إلا أنها حاولت تحمله حتّى يوم الزفاف حين هرعت إلى أقرب مستشفى ومكثت هناك لمدة 8 ساعات متواصلة.
وتمكن الأطباء من تشخيص حالة إليكسيس، وحذروها من أنها قد تصاب بمرض الغلوكوما. لذلك، تم نصحها بشراء دواء بأسرع وقت تفادياً لخطر الإصابة بالعمى.
وقد نجحت العروس بالوصول في الوقت المناسب إلى حفل زفافها وتجنّبت خيار تأجيله بسبب الآلام التي كانت تعاني منها.