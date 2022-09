تكريماً لإلهه... رفع ذراعه لأكثر من 10 سنوات ولم ينزلها! (فيديو)

ظهر راهب هندي في مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرفع يده اليُمنى عالياً لأكثر من 10 سنوات، وذلك تكريماً لإلهه الهندوسي.

ويقول الراهب في مقطع الفيديو على تويتر للصحفيين إنه لم ينزل يده منذ حوالي عشر سنوات، مضيفاً أنه لا يفكر فيما سيفعله في المستقبل بل يُفضل العيش في الحاضر.

وأكّد الراهب أنه ينام أيضاً بالوضعية نفسها، ويتوقع أن يبقي يده مرفوعةً لما تبقى من حياته.

وبحسب المعلومات، فإن الدورة الدموية انقطعت عن يد الراهب المذكور بسبب هذه الوضعية، وعلى الأغلب فإنه لا يشعر بأي ألم الآن.

Guy from India hasen't put his arm down for 10 Years to honor his God 😱#amazing #india #pandit #guru #sacrifice #ENGvIND @unexpected_new pic.twitter.com/ldAVoXpMJi