بسبب الإعصار "إيان"... قرش يسبح في شوارع فلوريدا

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A shark has been spotted in the streets of Fort Myers. Stay safe, Florida. pic.twitter.com/7s8slr7Lnr — Barstool Sports (@barstoolsports) September 28, 2022

وصل الأربعاء الإعصار "إيان"، المصنف في الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات من حيث السرعة والعواقب الكارثية بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية، إلى ولاية فلوريدا وخلف دماراً كبيراً.وفي التّفاصيل، فتداول رواد الإنترنت صوراً ومقاطع فيديو وثّقت الآثار المدمّرة لـ"إيان"، لا سيّما وجود سمكة قرش في أحد شوارع فلوريدا.وظهرت في الفيديو، الذي أثار استغراب رواد الإنترنت، سمكة قرش كانت تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.وحذّر المركز الأميركي للأعاصير في ميامي من أن "إيان" إعصار خطير للغاية وقد تسبّب منذ لحظاته الأولى بفيضانات كارثية، كما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص من سكان فلوريدا.