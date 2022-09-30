أب يقتل ابنته في مصر... فتحت الثلاجة بدون إذنه!

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شهدت منطقة الوراق المصرية جريمة مروّعة، بعد مقتل طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بسبب شدة التعذيب على يد والدها الذي أشعل النيران في أجزاء من جسمها، وتعدى عليها بالضرب المبرح بسبب فتحها الثلاجة بدون إذنه.وتلقّى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول طفلة تدعى مريم حسام وتبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة الى المستشفى، ليتبيّن بعد الكشف عليها وجود حروق وكدمات في أنحاء جسمها.وقد اعترفت زوجة الأب بأنّه هو من اعتدى عليها وتسبب بوفاتها، مشيرةً إلى أنّه انفصل عن زوجته الأولى منذ أشهر عدة وأخذ الطفلة الضحية لتعيش معه.وبعد مواجهة المتهم، اعترف بفعلته مبررًا ذلك بأنها لم تتبع تعليماته بعدم فتح الثلاجة. ولا تزال التحقيقات مستمرّة.