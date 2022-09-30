مشهد أثار تفاعل الناس في مصر... قسيس وداعية مسلم يلعبان تنس الطاولة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو في مصر ظهر فيه داعية مسلم وقسيس يلعبان تنس الطاولة أو "البينغ بونغ".

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع في مصر ظهر فيه داعية مسلم وقسيس يلعبان تنس الطاولة أو "البينغ بونغ".

وتم نشر الفيديو عبر صفحة الأب دوماديوس الراهب الرسمية على فيسبوك، وظهر فيه مع صديقه "الداعية المسلم" أحمد صابر برداءيهما الدينيين الرسميين، وهما يلعبان "البينغ بونغ" أمام المتابعين.

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وعلّق الأب دوماديوس الراهب على المنشور بالقول: "الكرة مش غالب ومغلوب، لكن حب يغمر القلوب، وسعادة تدوم وسط الكروب".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، وأشاد الكثيرون بهذا المشهد الّذي اعتُبر "تجسيداً حياً لقيم التعايش والمواطنة والمحبة في مصر".