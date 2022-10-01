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01 تشرين الأول 2022 - 12:24
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اعتقال امرأة جلست في مطعم من دون حجاب في طهران

أوقفت السلطات الإيرانية امرأة جلست في مطعم بطهران مع امرأة أخرى من دون أن تضعا الحجاب. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأخلاق., شرطة, أوقفتها, أميني, مهسا, الإيرانية, إيوين, سجن, راد, دنيا, شقيقة, الحجاب, تضعا, أخرى, امرأة, طهران, مطعم, تجلس, الاجتماعي, التواصل, وسائل, صورتها, انتشرت, امرأة, الإيرانية, السلطات,أوقفت,أوقفت السلطات الإيرانية امرأة جلست في مطعم بطهران مع امرأة أخرى من دون أن تضعا الحجاب.
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اعتقال امرأة جلست في مطعم من دون حجاب في طهران
Lebanon News

أوقفت السلطات الإيرانية امرأة انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تجلس في مطعم بطهران برفقة امرأة أخرى من دون أن تضعا الحجاب.

 
وتم تداول الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بينما أشاد مستخدمون بتحدي المرأتين قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية.
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وكتبت شقيقة المرأة الموقوفة على تويتر "بعدما نشرت هذه الصورة بالأمس، اتصلت الأجهزة الأمنية بشقيقتي دنيا راد وطلبت منها توضيحات".
 
وأضافت "اليوم، وبعدما توجّهت إلى حيث طُلب منها الذهاب، تم توقيفها. بعد ساعات من الصمت، أبلغتني دنيا في اتصال مقتضب أنه تم نقلها إلى العنبر 209 في سجن إيوين"، في إشارة إلى قسم ذائع الصيت في السجن الواقع في طهران الذي تديره وزارة الاستخبارات.
 
وتابعت "تشعر عائلتنا بقلق بالغ على سلامتها".
 
والجدير بالذكر أن الإيرانية مهسا أميني توفيت في وقت سابق هذا الشهر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق الإيرانية التي تتولى التحقق من التزام النساء بوضع الحجاب.
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