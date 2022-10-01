اعتقال امرأة جلست في مطعم من دون حجاب في طهران

أوقفت السلطات الإيرانية امرأة انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تجلس في مطعم بطهران برفقة امرأة أخرى من دون أن تضعا الحجاب.

وتم تداول الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بينما أشاد مستخدمون بتحدي المرأتين قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية.

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وكتبت شقيقة المرأة الموقوفة على تويتر "بعدما نشرت هذه الصورة بالأمس، اتصلت الأجهزة الأمنية بشقيقتي دنيا راد وطلبت منها توضيحات".

وأضافت "اليوم، وبعدما توجّهت إلى حيث طُلب منها الذهاب، تم توقيفها. بعد ساعات من الصمت، أبلغتني دنيا في اتصال مقتضب أنه تم نقلها إلى العنبر 209 في سجن إيوين"، في إشارة إلى قسم ذائع الصيت في السجن الواقع في طهران الذي تديره وزارة الاستخبارات.

وتابعت "تشعر عائلتنا بقلق بالغ على سلامتها".

والجدير بالذكر أن الإيرانية مهسا أميني توفيت في وقت سابق هذا الشهر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق الإيرانية التي تتولى التحقق من التزام النساء بوضع الحجاب.