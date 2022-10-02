رسالة من زوجته غيّرت مصير حياته... ففاز بـ 190 ألف دولار!

الإعلان

فاز رجل أميركي بجائزة اللوتو بعدما أرسلته زوجته إلى المتجر لشراء تذكرة.وفي التفاصيل، قال بريستون ماكي البالغ من العمر 46 عاماً من ميشيغان، إنّ زوجته طلبت منه الذهاب إلى المتجر لشراء تذكرة يانصيب فانتهى به الأمر بالفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 190 ألف دولار.وأضاف ماكي "بعدما أنهيت يومي في العمل، وصلتني رسالة نصية من زوجتي تطلب فيها مني أن أشتري تذكرة قبل عودتي إلى المنزل، وأنا عادةً لا أشتري تذكرة إذا كانت الجائزة ما دون المئتي ألف دولار".ويعتزم ماكي مشاركة الجائزة مع عائلته والقيام ببعض الاستثمارات.