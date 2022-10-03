دراسة جديدة... هكذا تلاحظ الكلاب التوتر لدى الإنسان

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أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة كوينز في بلفاست أنّ الكلاب قادرة على ملاحظة التوتر من عرق الإنسان ونفسه، بعدما اشتهرت بمهاراتها في اكتشاف المخدرات والمتفجرات.وفي التّفاصيل، فجمع العلماء عينات من العرق والنفس من 36 شخصاً قبل إجراء مسألة حسابية صعبة وبعدها. واستخدم الباحثون فقط العينات التي زاد فيها ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.وفي هذا السياق، قالت طالبة دكتوراه في كلية علم النفس بجامعة كوينز، كلارا ويلسون، إنّ هذه الدراسة تقدّم دليلًا إضافيًا لتسليط الضوء على القدرات الاستثنائية لـ" أفضل صديق للإنسان ".وأضافت أنّ النتائج تظهر أن البشر ينتجون روائح مختلفة من خلال العرق والنفس عندما يشعرون بالتوتر، ويمكن للكلاب تمييز ذلك بصرف النظر عن رائحة الشخص كما أنّها لا تحتاج إلى إشارات بصرية أو صوتية لالتقاط الإجهاد البشري.وتعدّ هذه الدّراسة الأولى من نوعها، وتساعد في إظهار العلاقة بين الإنسان والكلب، كما توضح تفسير الكلاب للحالات النفسية البشرية والتفاعل معها.