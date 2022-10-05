بعد تجريد أحفادها من ألقابهم... ملكة الدنمارك "تعتذر" وتبقى على رأيها

اعتذرت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية عن تجريد أربعة من أحفادها من ألقابهم الملكية.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار يواكيم., الأمير, كونتيسة, كونت, الأميرة, الأمير, ألقاب, الملكية, ألقاب, أحفاد, أربعة, تجريد, إعلان, الثانية, مارغريت, الدنمارك,ملكة,اعتذرت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية عن تجريد أربعة من أحفادها من ألقابهم الملكية.

LBCI News Lebanon

اعتذرت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن تجريد أربعة من أحفادها من ألقابهم الملكية، إلا أنها لم تتراجع عن كلامها.

وقالت الملكة مارغريت الثانية في بيانٍ إنها تريد أن يكون النظام الملكي "مواكبًا للعصر"، وأن قرارها اتُخذ منذ وقت طويل، وأنه سيكون "دليلًا على المستقبل" للمؤسسة الملكية.

الإعلان

وأوضحت أنها "استخفت برد فعل عائلتها"، قائلةً: "أنا آسفة لذلك".

وجاء في البيان الأولي "ألقاب الأمير والأميرة التي رُفعت حتى الآن ستلغى".

وبدوره، فقد أعلن الأمير يواكيم، وهو الابن الأصغر للملكة مارغريت ووالد الأطفال المعنيين، أنه مستاء من هذا التغيير.

ومع بداية عام 2023، سيُعرف أبناء يواكيم الأربعة وهم الأمير نيكولاي، 23 عامًا، والأمير فيليكس، 20 عامًا، والأمير هنريك، 13 عامًا، والأميرة أثينا، 10 أعوام، بألقاب "كونت وكونتيسة مونبيزات" بدلاً من "الأمير والأميرة".

ويُذكر أن الابن الأكبر للملكة مارغريت الثانية، ولي العهد فريدريك، يُعتبر أول من يتولى العرش بعد مماتها. كما سيحتفظ أبناؤه الأربعة بألقابهم الملكية.