من ارتفاع 60 متراً... رئيس الوزراء الكندي يقفز من أعلى نقطة في البلاد (فيديو)

شوهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو يُمارس رياضة القفز بالحبال مع طفليه.

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LBCI News Lebanon

نشر حساب "Instagramgreatcanadianbungee" على إنستغرام فيديو لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهو يُمارس رياضة القفز بالحبال مع طفليه خافيير وإيللا-غرايس، الأحد.

ويمكن رؤية ترودو في مقطع الفيديو وهو يستعد للقفز على ارتفاع 60 متراً، من أعلى منصة للقفز بالحبال في كندا في منطقة تشيلسي، كيو.

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كما يُظهر الفيديو ترودو قبل لحظات من القفزة وهو يبدو متوترًا، ثم يقفز في نهاية المطاف في الماء.

وتلقى ترودو على تويتر موجة من الانتقادات من المستخدمين الكنديين الغاضبين، غير الراضين عن هذه "النزهة"، حيث لا تزال بعض المناطق في كندا متأثرةً بإعصار "فيونا" الّذي تسبب بأضرارٍ جسيمة.