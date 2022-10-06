مسابقة لاختيار "أضخم دبّ بني" في ألاسكا... يتخطى وزن الواحد منها 550 كيلوغراماً

تنظّم ولاية ألاسكا الأميركية هذا الأسبوع مسابقة "فات بير ويك" السنوية، أي أسبوع أضخم دبّ، التي يُنتخَب فيها أضخم دب في الولاية، والهادفة إلى توعية السكان في شأن حماية هذا النوع من الحيوانات.

ويُنظم متنزه "كاتماي" الوطني المسابقة التي يمكن للسكان جميعهم أن يصوّتوا فيها عبر الانترنت لاختيار الأضخم بين الدببة البنية الموجودة في هذه المنطقة البركانية التي يتكاثر فيها سمك السلمون ويسبح في نهر بروكس.

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ومن بين أكثر من ألفي دبّ تنتشر في المنطقة وقد يتخطى وزن الواحد منها 550 كيلوغراماً، وحدها الدببة الأجمل تتنافس للحصول على اللقب.

وتشهد المسابقة إقبالاً متزايداً، فبعدما كان عدد المصوّتين يقتصر على بضعة آلاف عند إنشائها سنة 2014، أصبح يشارك فيها أكثر من 800 ألف شخص.

ويمكن للراغبين في التصويت أن يشاهدوا الدببة المرشحة وهي تصطاد سمك السلمون بفضل كاميرات تابعة لمنظمة "إكسبلور" غير الحكومية المعنية بالدفاع عن البيئة، وهو ما يشكل فرصة أمام المصوّتين لتعزيز معلوماتهم عن الدببة البنية وعملية أيضها المذهلة.