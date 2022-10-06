المغرب يصدر أولى تراخيص إنتاج القنّب الهندي

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بالمغرب منح أولى تراخيص صناعة القنّب الهندي.

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LBCI News Lebanon

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بالمغرب منح 10 تصاريح لاستخدام القنّب في الصناعة والطب وللتصدير، وذلك بعد الإعلان للمرة الأولى عن نيته في عام 2021.

وجاء في بيان أنه سيتم السماح للمزارعين بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار "تعاونيات فلاحية" في الأقاليم التي يحددها القانون، أي المناطق الجبلية الشمالية بالحسيمة وتونات وشفشاون، لتلبية احتياجات السوق القانونية.

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وبحسب البيان، فسيتم منح الرخص بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون.

والجدير بالذكر أن القنب يُزرع على نطاق واسع في المغرب بشكل غير قانوني. وبالتالي، فإن القانون الجديد، الذي أقره البرلمان العام الماضي، لا يسمح باستخدامه "للترويح عن النفس".

ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.