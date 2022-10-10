رقم قياسي جديد... بيع ماسة وردية بـ58 مليون دولار!

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بيعت ماسة وردية خلال مزاد في هونغ كونغ، الجمعة، مقابل 58 مليون دولار، لتسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً لسعر قيراط ماسة أو حجر كريم، وفقاً لدار "سوذبيز" للمزادات.وأوضح "سوذبيز" أن هذا الحجر النادر، الذي يسمى "نجمة ويليامسون الوردية" ويبلغ وزنه 11.15 قيراطاً، بيع مقابل ما يعادل 57.7 مليون دولار أميركي، ليصبح ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.ولم يُكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأميركية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المخمن البالغ 21 مليون دولار.إلى ذلك، كانت هذه القطعة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد. ويعدّ الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطاباً للطلب في السوق العالمية.وسميت "نجمة ويليامسون الوردية" على اسم ماستين ورديتين هما "سي تي أف بينك ستار" و"حجر ويليامسون"، وهو ماسة من عيار 23.6 قيراطاً قدمت هدية للملكة إليزابيث الثانية عام 1947 بمناسبة زفافها.