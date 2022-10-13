مشاجرة عنيفة على متن طائرة... والسبب كلب! (فيديو)

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وثّق مقطع فيديو انتشر بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي لحظة طرد مسافرة من على متن طائرة كانت متوجهة إلى نيويورك، بعدما رفضت إخراج كلبها واعتدت على أحد الركاب.وفي التّفاصيل، فكان ركّاب الطائرة شهود عيان للمشاجرة التي اندلعت بين مضيف الطيران والسيدة التي رفضت وضع كلبها بعيداً عن المقاعد.وقالت السيّدة إنّ كلبها كان جالساً في حضنها وقرّرت وضعه في حقيبتها، إلّا أنّ المضيف أصرّ على إبعاده وعرض إعادة ثمن التذكرة قبل اندلاع مشادة كلامية وانتشار الفوضى في المكان.وفي حين حاول مضيف الطيران تهدئة الوضع إلّا أنّ الراكبة استمرّت في رفع صوتها حتّى أنّها هاجمت أحد المسافرين ورمت عليه زجاجة.وتم استدعاء قسم شرطة "أتلانتا" إلى مكان الحادث، لكن متحدث بإسم شركة الطيران قال إنه لم تحصل أي اعتقالات.