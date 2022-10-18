وفاة ملهمة شخصية "ماما كوكو" في المكسيك عن 109 سنوات

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توفيت ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية "ماما كوكو" في فيلم "كوكو" الشهير الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي لعام 2018، كما أفادت السلطات المكسيكية.وكتب رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدّر منها "ماما كوكو"، عبر "تويتر": "أشعر ببالغ الأسى لوفاة (ماما كوكو)، وهي امرأة لا تكلّ ونموذج يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم".وفارقت دونيا ماريا الحياة عن 109 سنوات في قريتها سانتا في دي لا لاغونا قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد "يوم الموتى".واشتهرت "ماما كوكو" بفضل فيلم "كوكو"، من إنتاج "ديزني"، عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي.