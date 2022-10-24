هجوم بـ"البطاطا المهروسة" على لوحة لمونيه!

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NEW - Mashed potato attack on $110 million Monet painting in Germany.pic.twitter.com/dK8YCB2F1C — Disclose.tv (@disclosetv) October 23, 2022

ألقى ناشطان في مجال المناخ يوم الأحد البطاطا المهروسة على لوحة للرسام الفرنسي مونيه قيمتها عشرات الملايين في متحف في بوتسدام، ألمانيا.وقام الناشطان في حركة "الجيل الأخير" برمي لوحة "Les Meules" بمادة صفراء، ثم لصقا نفسيهما على الحائط أسفل اللوحة في متحف Barberini.وقالت المتظاهرة ميريام هيرمان: "الناس يتضورون جوعا، الناس يتجمدون، الناس يموتون. نحن في كارثة مناخية".وتوجهت هيرمان بحديثها للمتفرجين قائلة: "يقول العلم إننا لن نكون قادرين على إطعام عائلاتنا بحلول عام 2050"، وأضافت: "هذه اللوحة لن تساوي شيئًا إذا كان علينا أن نتشاجر على الطعام".وجاءت هذه الحادثة يوم الأحد في أعقاب احتجاج مماثل في لندن، حيث قام ناشطان من مجموعة تسمى "Just Stop Oil" بسكب صلصة الطماطم على لوحة باهظة الثمن للفنان فان غوغ.وقالت الحركة في تغريدة: "إذا تطلب الأمر إلقاء بطاطا مهروسة وعصير طماطم لجعل المجتمع يتذكر أن الوقود الأحفوري يقتلنا جميعًا: فسنفعل ذلك".يذكر أن اللوحتين لم تتضررا.وقال مدير المتحف أورترود ويستهايدر في بيان: "بينما أتفهم القلق الملح للنشطاء في مواجهة كارثة المناخ، أشعر بالصدمة من الوسائل التي يحاولون بها دعم مطالبهم".