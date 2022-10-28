بعد 8 أشهر على الزواج... قتل زوجته بأفظع الطرق!

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هزّت جريمة بشعة منطقة حلوان في العاصمة المصرية القاهرة، إذ توفيت سيدة على يد زوجها بعد 8 أشهر على الزواج.وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يُفيد بوصول سيدة إلى مستشفى وهي تعاني حروقاً متفرقة.وعلى الفور توجّهت عناصر الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبيّن أن المرأة مصابة بحروق شديدة وعلى جسدها أثار اعتداء بسلاح أبيض، علماً أنها توفيت متأثرة بإصاباتها لدى وصولها الى المستشفى.وأظهرت التحريات وجود خلافات بين المرأة وزوجها، الذي أنكر بعد القبض عليه الاعتداء عليها، وقال إنها توفيت إثر اشتعال أسطوانة غاز بها أثناء إعدادها الطعام.وفي المقابل، كشفت شقيقة ضحية أن الأخيرة تزوّجت قبل 8 أشهر، ولفتت الى أن زوجها اعتدى عليها بسلاح أبيض يوم وفاتها. وأشارت الى أنه طلب من ابنها، من زوجها السابق، التوجه إلى السوبر ماركت لشراء بطاقة شحن له، ليعود الطفل ويجد أمه محترقة.