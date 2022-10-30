بعد أسبوع من هروبه.. الإمساك بـ"ملك الكوبرا" في السويد

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بعد أسبوع من هروبه من حديقة حيوانات سويدية، عاد ثعبان من نوع "ملك الكوبرا" إلى قفصه، بعدما نجح في التملص من كل عمليات البحث لأيامٍ عدّة.وقالت حديقة "سكانسن" للحيوانات في بيان: "لقد أمسكنا به"، وقد اضطُرت الحديقة إلى إغلاق قسم الزواحف بانتظار القبض على الثعبان الهارب.وبعد أيام قليلة من وصوله إلى الموقع، هرب الثعبان المسمى "سير فاس" (السيد المصفر)، السبت 22 تشرين الأول عبر أحد الأضواء في حوضه.وبحسب إدارة حديقة الحيوانات التي استضافت من دون مشكلات أفاعي من نوع الكوبرا الملك لمدة خمسة عشر عاما تقريبا، تم تركيب مصابيح موفرة للطاقة أخيرا، لتحل محل المصابيح القديمة التي كانت أكثر سخونة بكثير ما كان يُبعد الزواحف.وقد أحبط "سير فاس" محاولات الإمساك به، ما أكسبه لقب "هوديني"، تيمنا بنجم فنون التخفي الأمريكي الشهير هاري هوديني الذي عُرف ببراعته في تخليص نفسه من السلاسل والأقفاص.ولتعقبه، رش الموظفون الدقيق في قسم الزواحف ونصبوا أفخاخا لاصقة، من دون جدوى.وعمدت حديقة الحيوان بعد ذلك إلى تركيب كاميرات خاصة وآلات أشعة سينية محمولة استعارتها من الجمارك السويدية.