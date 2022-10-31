شاب يقتل فتاة في الشارع العام... إليكم التفاصيل!

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في جريمة مروعة، أقدم شاب سوداني على قتل فتاة قاصر ليل السبت الأحد، في الشارع العام وأمام المار بالقرب من منزلها في منطقة أمبدة بمدينة أمدرمان.وذكرت تقارير صحافية معلومات حول دوافع الجريمة، وتشير المعلومات الى أن الشاب تقدّم لخطبة الفتاة، إلا أنها رفضته وبقي يتردد إلى منزلها.ونقلت التقارير عن شهود عيان أيضاً، معلومات تفيد بأن "الفتاة خرجت من منزلها في طريقها إلى متجر مجاور لمنزل أسرتها لشراء بعض المستلزمات فلحقها الجاني وقام بمناقشتها واستل سكينا ونحرها".وتجمهر المارة حول الجثة وأبلغوا الشرطة بالحادثة، بحسب المعلومات.يذكر أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة وحوّلت الجثة للمشرحة، كما ألقى العناصر القبض على الجاني وبوشر التحقيق معه لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها.وفي هذا الإطار، فقد أكد الطبيب المختص بالمشرحة أن سبب الوفاة هو النزيف الحاد نتيجة الإصابة.