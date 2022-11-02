في مصر...محاولة تهريب مئات الاف الدولارات داخل الدجاج المجمد!

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كشفت السلطات الأمنية المصرية، عن محاولة تهريب عملات أجنبية داخل طيور مجمدة، وذلك أثناء محاولة أحد الأشخاص السفر خارج البلاد.وبحسب ما ذكرت وزارة الداخلية في بيان، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط الشخص المعني، لحيازته "عملات أجنبية" بلغت قيمتها 143 ألف دولار أميركي تقريبا، وما يزيد عن 91 ألف يورو.وأضاف البيان أنّ تلك الأموال مخبأة داخل "دجاج مجمد"، وحاول المتهم السفر بها خارج البلاد على متن رحلة متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية.ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو، يرصد العثور على تلك الأموال داخل الطيور المجمدة، وبمواجهة المتهم أقر بفعلته.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المعني، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.