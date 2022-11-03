دبي تصدر أول تأشيرة سياحية لكأس العالم

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أصدرت إمارة دبي بالإمارات أول تأشيرة سياحية لبطولة كأس العالم "هيّا" التي تتيح لمشجعي مونديال قطر الدخول والإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى 90 يوما.وتوقعت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي إصدار أعداد كبيرة من التأشيرات خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضافت: "تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الإمارات لدولة قطر لاستضافة كأس العالم، من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات".وأوضحت أن هذه التأشيرة تسمح للزوار بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.وقال الفريق محمد المري المدير العام للإدارة: "بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعدادها لهذا الحدث الرياضي الضخم عبر حزمة من الخدمات النوعية غير المسبوقة لزوارها الراغبين في عيش تجربة سياحية نوعية وفريدة تترافق مع رغبتهم في حضور منافسات البطولة العالمية الأكثر حضوراً إلى جانب الاحتفالات بدخول العام الجديد 2023".وأضاف :"التقديرات الأولية تشير إلى أن دولة قطر قد تستقبل 4ر1 مليون زائر من مختلف دول العالم لحضور كأس العالم، الذي سينطلق خلال الفترة من 21 (تشرين الثاني) نوفمبر الجاري و حتى 18 (كانون الأول) ديسمبر المقبل".وتابع: "رفعت دبي وتيرة العمل مع ضمان الجانب الأمني إضافة إلى ضمان حصول نسبة 100% من القادمين إلى الإمارات على أذونات دخول قبل وصولهم، وستتوجه الوفود والجماهير إلى الدوحة وتعود إلى دبي في اليوم نفسه وبشكل متكرر".وأكمل: "تعد دبي زوارها بتوفير تجربة سياحية بما تمتلكه من مقومات ومبادرات ومفاجآت نوعية للسياح، وتعمل (إقامة دبي) على مدار الساعة لتعزيز تجربة السياح وتوفير أعلى معايير الخدمات العالمية، فضلاً عن توزيع خرائط حول أبرز المعالم التي يمكن زياراتها خلال تواجدهم في الإمارة".