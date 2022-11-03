مفوض الأمم المتحدة يعلن قلقه من "تراجع" حقوق المرأة

شكّل "التراجع" المتزايد لحقوق النساء والفتيات في معظم أنحاء العالم موضوع قلقٍ لمفوض الأمم المتحدة السامي فولكر تورك، بحسب ما صرّح في أول مؤتمرٍ صحافيٍ له الأربعاء، أي منذ استلامه المنصب.

وتأتي تصريحات تورك في وقت تشهد دول عديدة تحركاتٍ تدين التعدي على المرأة، أبرزها إيران التي تشهد احتجاجاتٍ داميةٍ منذ أكثر من ستة أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران لمخالفتها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

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كما أن الاحتجاجات في أفغانستان مستمرة ولكن على نطاق أضيق وذلك بعد إعلان حركة طالبان عن عدد من القيود التي تتحكم بحياة النساء، كتحريم توجه الفتيات إلى المدارس الثانوية، ومنع النساء تولي العديد من الوظائف الحكومية.

كما عبّر المسؤول الأممي النمساوي الجنسية عن قلقه حيال تزايد "عقلية الرجل القوي" و"الميول الاستبدادية" في عدد من الأماكن، مشددا أن ذلك يسهم في تآكل الفضاء المدني و"قمع وإسكات المعارضة"، مع تداعيات بشكل خاص على النساء والفتيات.

بالإضافة إلى ذلك، تناول تورك موضوع الانقسامات الجيوسياسية المتزايدة في حين لم ينتهي العالم من أزمة كوفيد-19 ولا يزال يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويرى تورك أن العالم في غاية الانقسام مع كل هذه التحديات التي لا تصدق، كما وحذّر من أن عدم تعاون بعض الدول لحل تلك التحديات يلحق الأذى باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي "لا يمكننا تحمله".