ملكة جمال الأرجنتين تعلن زواجها من ملكة جمال بورتوريكو (فيديو)

الإعلان

أعلنت ملكة جمال الأرجنتين وملكة جمال بورتوريكو أنهما تزوجتا سرا، بعد ارتباطهما بعلاقة استمرت عامين.وفي التّفاصيل، فكانت الأرجنتينية ماريانا فاريلا (26 عاما) قد التقت للمرة الأولى بفابيولا فالنتين (22 عاماً) من بورتوريكو، عام 2020 عندما مثّلتا بلادهما في مسابقة ملكة جمال الدولية الكبرى.ومن خلال مقطع فيديو نُشر عبر انستغرام، أعلنت الشابتان زواجهما وعلّقتا"بعد أن اخترنا الحفاظ على خصوصية علاقتنا، نعلمكم الآن باليوم المميّز 28/10/22".وقد حصد الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين الانتقاد والتهاني.