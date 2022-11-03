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03 تشرين الثاني 2022 - 10:18
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بعد زواجه من ثانية... سيدة تقتل زوجها رمياً بالرصاص!

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بعد زواجه من ثانية... سيدة تقتل زوجها رمياً بالرصاص!
Lebanon News
قتلت سيدة عراقية الخميس زوجها من خلال إطلاق الرصاص على رأسه في محافظة النجف، جنوب العراق.

ونقل موقع "إرم نيوز"، عن مصادر أمنية عراقية معلومات تفيد بأن المرأة، عمرها 34 عامًا، قد قتلت زوجها رميًا بالرصاص، بعد زواجه من امرأة ثانية، من الجنسية السورية.
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وأضافت المصادر أن "المرأة فرّت إلى جهة مجهولة بعد قتل زوجها"، لافتة الى أن قوات الأمن تجري عملية متابعة لها للقبض عليها.

وأشارت المعلومات الى أن قوات الأمن قد احتجزت الزوجة الثانية للتحقيق معها، وخشية من محاولة قتلها من قبل الزوجة الأولى بعد تهديدها بذلك، وذلك بحسب ما ادعت الزوجة الثانية خلال التحقيق.

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