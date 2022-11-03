بعد فوزه باليناصيب... صيني يخفي 30 مليون دولار عن عائلته!

فاز رجل صيني بجائزة اليانصيب وقيمتها 30 مليون دولار دون أن يخبر زوجته وطفله بالموضوع.

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LBCI News Lebanon

فاز رجل صيني بجائزة اليانصيب وقيمتها 30 مليون دولار في منطقة ناننينغ الصينية، إلا أنه قرر استلام الشيك بمفرده وعدم إخبار زوجته وطفله بالموضوع.

ويأتي هذا التكتّم حول الجائزة تخوّفًا من إصابتهما "بالكسل والخمول" وفقًا لما صرحه "لي" لصحيفة محلية.

وبحسب المعلومات، فقد اشترى "لي" 40 تذكرة يانصيب في منطقة Guangxi في 20 تشرين الأول. وفي الصباح التالي، استيقظ ليكتشف أن تذكرته قد فازت بالجائزة الكبرى.

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ووفقاً لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فقد أوضح "لي" أنه لم يُخبر زوجته أو ابنه بالأمر، مضيفاً "أنا قلق من أنهما قد يشعران بالتفوق على الآخرين وأنهما سيتوقفان عن العمل في المستقبل."