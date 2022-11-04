بعد حادث الانهيار الأرضي... جدل في العراق حول المزارات الدينية "غير المسجّلة"

أثار حادث انهيار أرضي أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص في مزار ديني شيعي في العراق في آب الجدل بشأن مئات المزارات المماثلة الخارجة عن سيطرة السلطات الدينية التي تسعى لتنظيمها لكنها تخشى الإساءة لمن يؤمنون بها.

وتعتبر هذه المزارات المكرّسة مهمة خصوصاً لأشخاص من نسل الإمام علي بن أبي طالب، بحيث تستحوذ العراق على حصة كبيرة من الطائفة الشيعية.

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لكن بحسب احصائية أعدتها دائرة المزارات الشيعية التابعة للوقف، فإنّ هناك 135 مرقداً مسجلاً فقط لديها من بين 664 موجوداً في البلاد.

أما بالنسبة للمزارات الـ529 فهي خارجة إدارة الوقف وتديرها عائلات، وتنال شرعيتها من إيمان الحجاج الذين يقصدونها ويستثمرون بها. وتعتبر تبرعات المؤمنين مصدر رزق لملّاك الموقع.

ويُذكر أن سقف مزار قطارة الإمام علي غير المسجل انهار قرب مدينة كربلاء في وسط العراق، الذي أنشئ بناء على رواية تقول إن الإمام علي بن أبي طالب مر من المكان في العام 657 ميلاد، وبهذا عادت المأساة إلى الواجهة والجدل حول إدارة هذه المراقد التي بنيت من دون التشديد على اجراءات السلامة.

ويرى كثر أن "المشاريع المتعلقة بالمزارات هي مشاريع تبغى الربح تكمن خلفها فائدة مادية"، مع التشكيك بتسلسل النسب، والتشديد على ضرورة إشراف الجهات الدينية الحكومية عليها.

وبعد هذه الحادثة، طالب مسؤولون دينيون وسياسيون شيعة مراجعة شروط السلامة وتشييد هذه الأماكن بطرق متطورة، بحيث تسعى السلطات الدينية لوضع المزيد من المزارات تحت إدارتها، للتخفيف من تضرر الشعب العراقي بسبب الإهمال والفساد.