سيدة تبكي بحرقة... فقدت مبلغاً يتخطى الألفي دولار والسبب كلبها! (فيديو)

نشرت كيم كروك على تيك توك مقطع فيديو أعلنت من خلاله التهام كلبها لمبلغ يخصّ زوجها يتخطى الألفي دولار.

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LBCI News Lebanon

نشرت الناشطة على تيك توك كيم كروك مقطع فيديو أعلنت من خلاله التهام كلبها لمبلغ يخصّ زوجها يتخطى الألفي دولار.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت كروك أنها تركت كلبها في المنزل لمدة ساعتين بمفرده، ما سهّل مهمة التهام المبلغ الذي يُقدّر بـ2700 دولاراً. وكانت قد أبقت مال زوجها الّذي يعمل في مجال البناء، متروكًا على الطاولة.

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ويُذكر أن الفيديو، الّتي ظهرت فيه كروك وهي تبكي بحرقة، حصد 22 مليون مشاهدة، والذي علّقت عليه قائلةً: "من يريد تبنّي الكلب؟".

واختلفت التعليقات بين المؤيدين للكلب واصفين إياه بالـ"أسطورة"، وبين من نصحها بجمع القطع ونقلها إلى المصرف لإصلاحها.

وبعد كل هذه التعليقات، قررت كروك وزوجها التوجه إلى المصرف وتفسير المشكلة، متأملين من الإدارة تفهم الوضع.