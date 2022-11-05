1,6 مليار دولار...قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب أميركي بلغت رقماً قياسياً عالمياً!

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للمرة التاسعة والثلاثين، أخفق أي مشارك في سحب يانصيب أميركي كبير في الفوز بجائزته الكبرى التي ارتفعت قيمتها من 1,2 مليار دولار قبل موعده مساء الأربعاء إلى 1,5 بعده، على ما أعلن منظموها، ما جعلها من بين أكبر الجوائز في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.وراح المبلغ المجمّع للجائزة الكبرى ينمو أسبوعاً بعد أسبوع، على مدى 38 سحباً لم يتمكن أحد خلالها من تخمين الأرقام الستة الصحيحة، ومعه راحت تكبر الأحلام بالثروة لدى المشاركين، وأضيف إليها الأربعاء سحب تاسع وثلاثون.ويمثل مبلغ 1,5 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تقسّط جائزته على ثلاثة عقود.أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 745,9 مليون دولار، وفقاً لما أوردته "باوربول" على موقعها الرسمي.ومن المحتمل أن تؤدي الضرائب إلى حسم جزء كبير من المبلغ.وبلغت أكبر جائزة على الإطلاق 1,586 مليار دولار، وحصل عليها ثلاثة فائزين مناصفة في كانون الثاني 2016.