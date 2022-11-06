في هولندا... توقيف مئات النشطاء البيئيين بعد عملية اقتحام مطار سخيبول

أوقفت الشرطة الهولندية مئات من النشطاء البيئيين في مطار سخيبول في أمستردام السبت، بعدما تسلقوا الأسوار واعتصموا في منطقة وقوف للطائرات الخاصة.

واقتحم المتظاهرون، الذين ارتدى كثر منهم بزات بيضاء وامتطى بعضهم دراجات هوائية، المدرج حيث وُجد ما لا يقل عن 14 طائرة خاصة. كما كانت تربض طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية في المدرج.

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ووردد النشطاء من منظمتي "غرينبيس" و"إكستنكشن ريبيليون" شعارات مثل "تسقط الرحلات الجوية" و"سخيبول ملوث للبيئة"، وجالوا في المدرج وسط تصفيق متفرجين على الجانب الآخر من السياج.

بعد حوالي ثلاث ساعات من اقتحام المدرج، بدأت شرطة الحدود الهولندية في اعتقال نشطاء، وجروا بعضهم إلى حافلات بعدما رفضوا مرافقتهم.

والجدير بالذكر أن التحرك جاء عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27" الأحد في مصر. وقالت المتحدثة باسم "إكستنكشن ريبيليون" تيسيل هوفستيد لوكالة فرانس برس إن التلوث الذي تسببه الطائرات "موضوع يجب أن يطرح للنقاش".