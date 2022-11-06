للمرة الأولى في حياتها... أطول امرأة في العالم تسافر جواً (صور)

تمكنت أطول امرأة في العالم من السفر بالطائرة للمرة الأولى على متن الخطوط الجوية التركية، بعدما عّدلت إحدى طائراتها وأزالت ستة مقاعد لإفساح المجال لها.

ووثقت التركية روميسا غيلغي، 25 عاما، تفاصيل رحلتها على إنستغرام، وقالت: "رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة، لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة". كما شكرت جميع الأشخاص الذين شاركوا في رحلتها.

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ووفقًا لما نشرته على إنستغرام ، فقد اختبرت غيلغي رحلة مدتها 13 ساعة من اسطنبول في تركيا إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وبحسب موسوعة "غينيس"، فيبلغ طول غيلغي مترين و15 سنتمتراً، وبالتالي فهي أطول امرأة في العالم. ودخلت أيضاً موسوعة الأرقام القياسية عام 2022 بأطول إصبع وأطول يد لامرأة في العالم.

وتُعاني روميسا غيلغي "متلازمة ويفر"، هي حالة وراثية نادرة تسبب فرطاً في نمو العظام، لكنها تؤدي أيضاً إلى محدودية حركة المفاصل وعدم الاستقرار عند المشي، وصعوبات في التنفس والبلع.