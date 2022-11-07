رغم إجراء السحب... لم يتقدّم أي فائز بجائزة اليانصيب الأميركي البالغة 1,6 مليار دولار!

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لم يتقدم حتى الآن أي شخص لإعلان تطابُق تذكرة اليانصيب التي اشتراها مع الأرقام التي أسفر عنها السبت السحب على جائزة "باوربول" الكبرى البالغة قيمتها 1,6 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي.وأمام الرابح، في حال وُجِد، أيام لتسلّم جائزته، وفي حال تطابقت تذاكر أكثر من شخص مع الأرقام التي انتهى إليها السحب الأربعون، فيتقاسمون المبلغ الضخم مناصفة.ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً نسبة واحد على 292,2 مليونًا، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.ويمثل مبلغ 1,6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تُدفع جائزته في 30 قسطاً خلال 29 عاماً.أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782,4 مليون دولار.واياً كانت الصيغة التي يختارها، ستؤدي الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ الذي يفوز به.وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1,586 مليار دولار، اعتُبر يومها "جائزة القرن".