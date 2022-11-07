شاب يصفق 1140 مرة في الدقيقة الواحدة... ويحطم رقما قياسيا في غينيس

الإعلان

حطّم دالتون ماير (20 عاماً)، من ولاية آيوا، رقماً قياسيّاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما صفّق بيديه 1140 مرّة خلال دقيقة واحدة فحسب.وفي التّفاصيل، فقال دالتون ماير إنّه اهتمّ بالتصفيق السريع عندما كان في المدرسة الابتدائية، وقد ألهمه "كينت فريش" الذي كان يُعرف بالسابق بأنّه أسرع مصفّق بالعالم.وأشار ماير إلى أنّه لم يضطر إلى التدرّب كثيراً وقد اعتمد "تقنية التصفيق على المعصم" التي طوّرها حامل الرقم القياسي السابق في غينيس إيلي بيشوب الذي صفّق 1103 مرّة في الدقيقة الواحدة.وقد تمت محاولة تسجيل الرقم القياسي في آذار السابق، لكن ماير قال إنه لم يتلقّ رسالةً رسميةً تفيد بأنه أصبح رسميًا حامل اللقب حتى عيد الهالوين.