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08 تشرين الثاني 2022 - 04:26
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في كيب تاون الافريقية... سباق لمركبات بلا محركات

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في كيب تاون الافريقية... سباق لمركبات بلا محركات
Lebanon News
تنافس نحو 50 سائقا في سباق أقيم الأحد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا لمركبات محلية الصنع مثبتة على أربع عجلات لكنها من دون محرك، إذ تتحرك بدفع من القوة البشرية والجاذبية وحدهما.

وتعددت أشكال المركبات المتسابقة، وبينها مثلا واحدة على شكل نعامة ضخمة، وأخرى دبابة مطلية بالكامل باللون الوردي، ووعاء للطهو على غرار القدور الحديدية التي تستخدم في المنطقة لطهو عصيدة الذرة على نار الخشب.
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ويفوز في السباق من يصل قبل غيره إلى أسفل التل، لكن يؤخذ في الاعتبار إلى حد كبير في تحديد الفائزين عامل تصميم المركبة والإخراج الذي تحصل به عملية الانطلاق.
 

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