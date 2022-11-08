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08 تشرين الثاني 2022 - 07:18
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أميركي يحصد رقماً جديداً في غينيس... تناول الفلفل الأكثر حرّاً في العالم بوقتٍ قياسي (فيديو)

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أميركي يحصد رقماً جديداً في غينيس... تناول الفلفل الأكثر حرّاً في العالم بوقتٍ قياسي (فيديو)
Lebanon News
حصد غريفوري فوستر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بعدما نجح في تناول 10 حبّات من فلفل "كارولينا ريبر" في وقتٍ قصير.

وفي التّفاصيل، فتمكن فوستر من تناول 10 حبات من فلفل "كارولينا ريبر" الذي يعدّ الأكثر حراً في العالم، خلال 33.15 ثانية، ليدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وقد سجّل فوستر هذا الرقم القياسي بعدما نجح بتناول ثلاث حبات فلفل حارة خلال 8.72 ثانية قبل نحو 9 أشهر. مع الإشارة إلى أنّ شدة حرارة فلفل "كارولينا ريبر" تصل إلى 1.641.183 درجة على مقياس سكوفيل.
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وفي هذا الإطار، قال فوستر لموسوعة غينيس: "الأمر الجيّد في تناول فلفل كارولينا ريبر هو أنّ تأثيره الحار لا يبدأ قبل 30 ثانية. وبالتالي فعندما أبدأ بشرب الماء والحليب لأدخل مرحلة ما بعد المنافسة، يبدأ تأثيره الحار بالفعل".
 
 

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