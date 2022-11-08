إلى جانب كأس العالم... ماذا تحضّر قطر من مفاجآت؟

أعلنت قطر عن سلسلة من الأنشطة للزوار والمقيمين إلى جانب الحدث المرتقب كأس العالم لعام 2022.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مكوكية., رحلات, أركاد, مهرجان, الترفيهية, الفندقية, المجمعات, مونديال, 2022, لعام, العالم, كأس, المرتقب, الحدث, جانب, المقيمين, للزوار, الأنشطة, سلسلة,قطر,أعلنت قطر عن سلسلة من الأنشطة للزوار والمقيمين إلى جانب الحدث المرتقب كأس العالم لعام 2022.

LBCI News Lebanon

أعلنت قطر عن سلسلة من الأنشطة للزوار والمقيمين إلى جانب الحدث المرتقب كأس العالم لعام 2022.

ووفقاً لموقع " الجزيرة "، فستستقبل قطر أكثر من نصف سكان الأرض ومن المتوقع أن يشاركوا في مونديال 2022.

الإعلان

وتمّ بناء العشرات من المجمعات الفندقية والترفيهية خلال 12 عامًا، أي منذ منح قطر حقوق استضافة كأس العالم 2022، منها أماكن الترفيه الجديدة والشواطئ والمنتجعات والمتاحف والمطاعم.

وقال منظمو الحدث الضخم: "ستستضيف قطر مجموعة واسعة من الخيارات الثقافية والترفيهية لجميع أفراد الأسرة خلال كأس العالم"، بالإضافة الى أنّ المهرجان سيشمل أكثر من 90 حدثًا ويتضمن مشاهدة المباريات، المهرجانات الموسيقية والعروض الثقافية في الشوارع.

ويستقطب مهرجان "أركاديا" أكثر من 100 فنان دولي، وسيستمر من 19 تشرين الثاني إلى 19كانون الأوّل، أي بعد يوم من نهائي كأس العالم.

وفي هذا السياق، فقد أدّى إنريكي إغليسياس حفلة موسيقية في نادي الدوحة للغولف الجمعة، ومن المتوقع أن يتم استضافة فرقة "بلاك آيد بيز" في الموقع عينه.

وسيختار بعض المشجعين، من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وإيران، المشاركة على متن رحلات "مكوكية" لمشاهدة كرة القدم بدون الحاجة إلى قضاء الليلة في قطر.