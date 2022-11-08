لإنقاذ البيئة... ابتكار أقنعة غريبة الشكل مُعاد تدويرها في مؤتمر كوب27 (صور)

أُحضر مشروع فني دولي تشاركي يسلّط الضوء على النفايات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء في مؤتمر كوب27 بمصر. ​

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LBCI News Lebanon

أُحضر المشروع الإبداعي "ماسك بوك" أو MASK BOOK في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في مصر، وهو مشروع فني دولي تشاركي يسلّط الضوء على النفايات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء.

ويدعو هذا المشروع، من جمعية فن التغيير 21، جميع الناس لإنشاء قناع باستخدام مواد معاد تدويرها بطريقة إبداعية وصديقة للبيئة، خلال المؤتمر الّذي يُنعقد ما بين 6 و18 تشرين الثاني 2022.

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وأوضحت أليس أودوين مؤسسة ورئيسة رابطة "فن التغيير 21" أن المواد المستخدمة لإنشاء الأقنعة غريبة الأشكال مُعاد تدويرها وجمعها شركاء المشروع من منظمات غير حكومية مثل "فيرينيلي" أو Verynile.

وبالتالي، فقد استعان المشاركون بمواد أحضروها من المنزل، مثل البطاريات أو النفايات المنزلية.

كما لفتت أودوين إلى إقامة العديد من معارض "ماسك بوك" خلال كوب27 وبعده، بما في ذلك إقامة أحدها في المنطقة الخضراء الخاصة بالمؤتمر الواقع في شرم الشيخ، والذي يعرض أفضل الصور للأقنعة التي صُنعت خلال العديد من ورش العمل.

وفي مصر، تشمل القضايا التي تناولها المشاركون من خلال مشاركاتهم، الصراع المستمر على المياه مع البلدان المجاورة مثل إثيوبيا والسودان، وتلوث نهر النيل وتنظيفه بكفاءة متزايدة من قبل المنظمات غير الحكومية.

وتتضمن القضايا أيضاً المعركة المشتركة لتحرير المرأة والبيئة من خلال توظيف المرأة في مجال البيئة.