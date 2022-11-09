حادثة مأساوية... وفاة سائح خلال رحلة مع كلبه بالأرجنتين

توفي سائح برازيلي أثناء وجوده في أحد كهوف باتاغونيا بالأرجنتين، وذلك بسبب سقوط كتلة جليدية ضخمة فوق السقف أدّت إلى وفاته، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وفي التفاصيل، فقد اقتربت مجموعة مؤلفة من سبعة سياح من الكهف المذكور، حيث قام أحدهم بتوثيق لحظة سقوط الجليد الّذي أودى بحياة الرجل.
وكان الرجل يستمتع برحلة سياحية مع كلبه في منزل متنقل، ولم يكن على صلة بالسياح الآخرين الذين وجدوا أثناء وقوع الحادث.
وأوضح مسؤول بالشرطة المحلية، كريستيان أرماني، أن الرجل لم يكن يحمل جواز سفر أو بطاقة هوية، مضيفاً "يُمنع دخول الكهف لأن الجليد والصخور يمكن أن تتساقط من السطح بفعل الرياح ودرجات حرارة الذوبان."