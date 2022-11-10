الانتخابات النصفية الأميركية...فوز أول حاكمة مثلية في تاريخ الولايات المتحدة

الإعلان

عرفت الانتخابات النصفية الأميركية اختيار ولاية ماساشوستس الثلاثاء للديمقراطية مورا هيلي التي تجاهر بمثليتها الجنسية لتكون حاكمة لها، وتصبح أول حاكمة مثلية بشكل علني في تاريخ الولايات المتحدة.وقد انتزعت هيلي البالغة من العمر 51 عاما المنصب من الجمهوريين بعدما فازت على منافسها جوف ديهل بسهولة، وفق ما أفادت شبكتا "إن بي سي" و"فوكس".من جهتها، أشادت منظمة "هيومان رايتس كامبين" المدافعة عن حقوق المثليين في الولايات المتحدة بالفوز الذي أحرزته هيلي. وفي بيان لها قالت الرئيسة المؤقتة للمنظمة جوني ماديسون "تبنت ماساتشوستس برنامجا للمساواة والاندماج من خلال انتخاب نصيرة للمساواة".وبهذا الانتصار يعود منصب حاكمية الولاية إلى الديمقراطيين بعد ثماني سنوات من السيطرة الجمهورية بقيادة تشارلي بيكر الذي امتنع عن الترشح لولاية ثالثة.